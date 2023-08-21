Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
21 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:03:07 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:59:17 -.- 1.8 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS)
08:46:37 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
08:34:14 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
07:53:26 -.- 2.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:26:52 -.- 3.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:09:15 -.- 1.9 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:56:38 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
06:31:30 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
06:26:50 -.- 0.7 -.- SERINHISAR (DENIZLI)
06:17:20 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:15:26 -.- 2.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:10:08 -.- 2.3 -.- ALISAR-BESNI (ADIYAMAN)
06:04:19 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:12:12 -.- 2.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:02:43 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:55:40 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)
03:33:05 -.- 2.2 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA)
02:42:41 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
02:29:02 -.- 3.4 -.- AKDENIZ
01:53:00 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
01:52:46 -.- 1.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:24:59 -.- 3.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
01:24:27 -.- 2.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:02:45 -.- 2.2 -.- DOKUZDAM-CATAK (VAN)
00:45:25 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:37:50 -.- 1.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:20:40 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:15:48 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA)
00:07:04 -.- 1.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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