Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 20.08.2023 - 10:19

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.