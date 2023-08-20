Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 10:19
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.


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