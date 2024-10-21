Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:23

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

 21 EKİM 2024 SON DEPREMLER

09:03:53    -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)            

08:22:26  -.-  2.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                

07:50:51   -.-  1.3  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                      

07:25:44    -.-  2.5  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)            

06:41:17    -.-  1.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)           

06:29:58   -.-  1.4  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        

06:16:25    -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)              

06:15:19    -.-  2.3  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)              

05:46:33   -.-  1.0  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                     

05:12:58   -.-  1.5  -.-   KUSKAN-GULNAR (MERSIN)                  

05:00:51    -.-  1.9  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)               

04:14:31     -.-  1.3  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                 

04:06:55  .-  2.6  -.-   GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)          

03:35:43    -.-  1.2  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                    

03:03:36     -.-  0.8  -.-   YENIMAHALLE (ANKARA)                    

02:30:17  -.-  1.5  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)             

01:53:20    -.-  1.6  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                  

01:08:09    -.-  1.2  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

01:07:23    -.-  1.1  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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