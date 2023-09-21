Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2123 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Eylül 2123 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Eylül 2123 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:22
Son depremler! Deprem mi oldu? 21 Eylül 2123 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Eylül'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 21 Eylül'ta meydana gelen depremler...

21 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:57:35 -.-  1.5  -.-   KAYNAK-DARENDE (MALATYA)                         

08:30:31 -.-  1.7  -.-   DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI)                         

08:29:24 -.-  1.5  -.-   BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI)                      

08:15:02 -.-  1.8  -.-   AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)                        

08:09:52 -.-  2.4  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

08:02:03 -.-  2.0  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                

07:43:43 -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                          

07:21:43 -.-  2.1  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                      

07:07:39 -.-  3.2  -.-   YUNANISTAN                                        

06:39:56 -.-  0.9  -.-   KUCUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)                        

06:36:20 -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA)                        

06:30:29 -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

05:34:05 -.-  1.2  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

05:23:02 -.-  1.8  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           

05:02:04 -.-  1.0  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

04:54:04 -.-  1.9  -.-   ILIKAYNAK-(VAN)                                   

03:57:44 -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

03:53:06 -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

02:50:47 -.-  0.8  -.-   EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)                         

02:33:33 -.-  0.9  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            

02:30:10 -.-  1.2  -.-   GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                  

02:27:40 -.-  1.5  -.-   TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI)                          

02:10:45 -.-  2.4  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

01:59:53 -.-  1.9  -.-   KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)                       

01:41:15 -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

00:50:31 -.-  1.7  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                

00:26:25 -.-  1.6  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

00:05:42 -.-  1.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

00:03:44 -.-  1.5  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       


Player Alanı
deprem son deprem deprem mi oldu depremler Son depremler

İlgili Haberler

Fas'ta depremzede çocuklar anlatıyor: 'Deprem her gece rüyama giriyor'

Fas'ta depremzede çocuklar anlatıyor: 'Deprem her gece rüyama giriyor'
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

En Çok Okunan Haberler