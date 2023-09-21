Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için en güvenli şehirleri açıkladı. Buna göre, Türkiye’de Nevşehir ve Niğde deprem için güvenli şehirler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 07:43
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez de deprem için en güvenilir şehirleri sıraladı.

Prof. Dr. Ercan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Nevşehir; <M5,0, Niğde; <M5,5. Her iki ilimiz de deprem güvenli illerdir. Peri bacalarının yüzyıllardır yıkılmamasının nedeni de depremsiz olmasıdır.”


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