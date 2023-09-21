Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri sıraladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için en güvenli şehirleri açıkladı. Buna göre, Türkiye’de Nevşehir ve Niğde deprem için güvenli şehirler.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden bu kez de deprem için en güvenilir şehirleri sıraladı.
Prof. Dr. Ercan’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Nevşehir; <M5,0, Niğde; <M5,5. Her iki ilimiz de deprem güvenli illerdir. Peri bacalarının yüzyıllardır yıkılmamasının nedeni de depremsiz olmasıdır.”
Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Nevşehir; <M5,0, Niğde; <M5,5. Her iki ilimizde deprem güvenli illerdir. Peri bacalarını yüzyıllardır yıkılmamasının nedeni de depremsiz olmasıdır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 20, 2023
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