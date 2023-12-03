Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:43
Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Aralık'ta meydana gelen depremler...

3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:43:15 -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

08:17:45 -.-  1.7  -.-   SARUHANLI (MANISA)                                

07:58:31 -.-  3.1  3.0   YESILKOY-(MANISA)                                 

07:52:27 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

07:43:59 -.-  1.8  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

06:28:47 -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

06:27:11 -.-  1.8  -.-   TETEMECELE-(BOLU)                                 

06:08:37 -.-  1.1  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

06:02:11 -.-  0.9  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

05:54:07 -.-  2.4  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

05:36:18 -.-  1.7  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

05:20:25 -.-  1.6  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

05:13:56 -.-  1.3  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

05:01:22 -.-  1.3  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

04:46:04 -.-  1.6  -.-   SARILAR-AKHISAR (MANISA)                          

04:44:22 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

04:35:35 -.-  2.6  -.-   ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)                       

04:25:37 -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

04:24:16 -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

04:15:38 -.-  2.5  -.-   KESECIK-(HATAY)                                   

03:50:24 -.-  1.0  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

03:13:10 -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

03:03:55 -.-  0.5  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

02:57:18 -.-  1.0  -.-   HASANLI-(HATAY)                                   

02:49:13 -.-  2.2  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

02:37:24 -.-  1.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

02:24:57 -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

02:02:10 -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

01:54:54 -.-  1.8  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:52:50 -.-  0.9  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 

01:45:47 -.-  2.6  -.-   COBANDAGI-VARTO (MUS)                             

01:44:23 -.-  1.1  -.-   BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

01:35:55 -.-  1.1  -.-   MARASBOGAZI-(HATAY)                               

01:33:43 -.-  1.8  -.-   CAT-HILVAN (SANLIURFA)                            

01:28:13 -.-  2.8  -.-   KAYNAK-DARENDE (MALATYA)                          

01:23:12 -.-  1.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

00:51:33 -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

00:27:39 -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

00:01:54 -.-  2.2  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)   


AFAD son depremler deprem deprem mi oldu Kandilli son depremler Son depremler Son depremler listesi

En Çok Okunan Haberler