Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Aralık'ta meydana gelen depremler...
3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:43:15 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
08:17:45 -.- 1.7 -.- SARUHANLI (MANISA)
07:58:31 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-(MANISA)
07:52:27 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
07:43:59 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
06:28:47 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:27:11 -.- 1.8 -.- TETEMECELE-(BOLU)
06:08:37 -.- 1.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:02:11 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
05:54:07 -.- 2.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
05:36:18 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
05:20:25 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:13:56 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
05:01:22 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:46:04 -.- 1.6 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA)
04:44:22 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:35:35 -.- 2.6 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)
04:25:37 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
04:24:16 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
04:15:38 -.- 2.5 -.- KESECIK-(HATAY)
03:50:24 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
03:13:10 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:03:55 -.- 0.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)
02:57:18 -.- 1.0 -.- HASANLI-(HATAY)
02:49:13 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:37:24 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:24:57 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:02:10 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
01:54:54 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:52:50 -.- 0.9 -.- DARENDE (MALATYA)
01:45:47 -.- 2.6 -.- COBANDAGI-VARTO (MUS)
01:44:23 -.- 1.1 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:35:55 -.- 1.1 -.- MARASBOGAZI-(HATAY)
01:33:43 -.- 1.8 -.- CAT-HILVAN (SANLIURFA)
01:28:13 -.- 2.8 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA)
01:23:12 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
00:51:33 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
00:27:39 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
00:01:54 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)
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