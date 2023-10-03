Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ekim'ta meydana gelen depremler...
3 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:41:53 -.- 2.1 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
08:19:32 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
07:41:19 -.- 1.6 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)
06:49:17 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:41:04 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
06:37:27 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
06:37:15 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
06:27:21 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
06:22:45 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
06:16:14 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
05:50:44 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
05:49:14 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:08:04 -.- 1.4 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY)
05:04:45 -.- 1.0 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
04:56:31 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR)
04:24:08 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)
04:10:32 -.- 2.0 -.- KOKNAR-CAYKARA (TRABZON)
03:59:19 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)
03:57:46 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:35:58 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:28:57 -.- 1.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA)
03:22:05 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
02:57:00 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
02:46:26 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
02:20:12 -.- 3.2 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL)
02:10:03 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)
02:03:08 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
01:54:58 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:49:21 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:31:50 -.- 1.1 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)
00:48:35 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
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