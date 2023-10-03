Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:25

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:25

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ekim'ta meydana gelen depremler...

3 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:41:53 -.- 2.1 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)

08:19:32 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

07:41:19 -.- 1.6 -.- KARAMAN-(BALIKESIR)

06:49:17 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:41:04 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

06:37:27 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)

06:37:15 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

06:27:21 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

06:22:45 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

06:16:14 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

05:50:44 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)

05:49:14 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:08:04 -.- 1.4 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY)

05:04:45 -.- 1.0 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:56:31 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR)

04:24:08 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA)

04:10:32 -.- 2.0 -.- KOKNAR-CAYKARA (TRABZON)

03:59:19 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)

03:57:46 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:35:58 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:28:57 -.- 1.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA)

03:22:05 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

02:57:00 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)

02:46:26 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

02:20:12 -.- 3.2 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL)

02:10:03 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA)

02:03:08 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

01:54:58 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:49:21 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:31:50 -.- 1.1 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)

00:48:35 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)