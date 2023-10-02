Son Dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:53
Son Dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 03.43'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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