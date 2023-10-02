Son Dakika... Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 03.43'te gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-10-02
Saat:03:43:53 TSİ
Enlem:37.768 N
Boylam:35.619 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ipRRTyLhoa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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