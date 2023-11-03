Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler...
3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:45:03 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
09:26:36 -.- 5.1 5.2 YUNANISTAN
08:36:10 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN
08:13:45 -.- 3.0 3.1 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
07:37:22 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
07:31:03 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:26:23 -.- 2.0 -.- GOLBASI (ADIYAMAN)
06:55:38 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ
06:32:14 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06:10:32 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:50:07 -.- 2.3 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR)
05:48:31 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:32:37 -.- 2.8 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)
05:02:17 -.- 1.3 -.- YAZILI-GENC (BINGOL)
03:10:49 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
03:04:44 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
02:35:34 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN)
02:34:46 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR)
02:20:53 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN)
02:18:20 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:58:15 -.- 1.3 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY)
01:53:11 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:44:09 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:19:31 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:15:40 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:07:34 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
01:07:10 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:45:02 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
00:04:05 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
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