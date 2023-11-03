Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:08
Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler...

3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:45:03 -.-  1.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                      

09:26:36 -.-  5.1  5.2   YUNANISTAN                                         

08:36:10 -.-  2.5  -.-   ERMENISTAN                                         

08:13:45 -.-  3.0  3.1   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                      

07:37:22 -.-  2.2  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                             

07:31:03 -.-  1.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

07:26:23 -.-  2.0  -.-   GOLBASI (ADIYAMAN)                                 

06:55:38 -.-  3.8  4.1   AKDENIZ                                            

06:32:14 -.-  1.5  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                    

06:10:32 -.-  1.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                      

05:50:07 -.-  2.3  -.-   CATAK-GONEN (BALIKESIR)                            

05:48:31 -.-  2.6  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                      

05:32:37 -.-  2.8  -.-   KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)                           

05:02:17 -.-  1.3  -.-   YAZILI-GENC (BINGOL)                               

03:10:49 -.-  2.2  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                         

03:04:44 -.-  2.0  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                             

02:35:34 -.-  2.2  -.-   ADIGUZEL-(VAN)                                     

02:34:46 -.-  1.7  -.-   CAKILLIK-(BALIKESIR)                               

02:20:53 -.-  2.2  -.-   ALKASNAK-MURADIYE (VAN)                            

02:18:20 -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                      

01:58:15 -.-  1.3  -.-   ICADA-KIRIKHAN (HATAY)                             

01:53:11 -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

01:44:09 -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                              

01:19:31 -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                            

01:15:40 -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     

01:07:34 -.-  1.9  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                           

01:07:10 -.-  1.5  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                          

00:45:02 -.-  1.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                          

00:04:05 -.-  1.9  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)    


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