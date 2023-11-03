Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:08

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Kasım'da meydana gelen depremler...

3 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:45:03 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

09:26:36 -.- 5.1 5.2 YUNANISTAN

08:36:10 -.- 2.5 -.- ERMENISTAN

08:13:45 -.- 3.0 3.1 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

07:37:22 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

07:31:03 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:26:23 -.- 2.0 -.- GOLBASI (ADIYAMAN)

06:55:38 -.- 3.8 4.1 AKDENIZ

06:32:14 -.- 1.5 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

06:10:32 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:50:07 -.- 2.3 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR)

05:48:31 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:32:37 -.- 2.8 -.- KEKLIKDERE-PALU (ELAZIG)

05:02:17 -.- 1.3 -.- YAZILI-GENC (BINGOL)

03:10:49 -.- 2.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

03:04:44 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

02:35:34 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN)

02:34:46 -.- 1.7 -.- CAKILLIK-(BALIKESIR)

02:20:53 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN)

02:18:20 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:58:15 -.- 1.3 -.- ICADA-KIRIKHAN (HATAY)

01:53:11 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:44:09 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:19:31 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:15:40 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:07:34 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)

01:07:10 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:45:02 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

00:04:05 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)