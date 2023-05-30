Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
30 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Sivas, Denizli, Sakarya Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.
30 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
08:31:46 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
08:28:59 -.- 1.9 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
08:26:04 -.- 1.1 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
08:11:26 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:10:05 -.- 2.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:57:56 -.- 2.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:54:15 -.- 2.8 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
07:25:17 -.- 1.7 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
07:20:38 -.- 1.8 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)
06:52:01 -.- 2.0 -.- YEDIOLUK-(ADIYAMAN)
06:35:43 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
06:28:59 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
06:26:18 -.- 2.2 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI)
06:19:32 -.- 1.6 -.- PETEK-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)
06:02:22 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:57:20 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
05:53:30 -.- 3.6 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
05:43:29 -.- 1.7 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
05:02:48 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:51:40 -.- 2.8 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
04:47:03 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
04:42:17 -.- 1.3 -.- DARENDE (MALATYA)
04:29:18 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:08:38 -.- 1.4 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR)
04:03:28 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:59:03 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
03:57:07 -.- 2.4 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:48:10 -.- 1.6 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)
03:44:31 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
03:35:36 -.- 1.4 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
03:29:13 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:24:49 -.- 2.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:00:36 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
02:58:01 -.- 1.3 -.- DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)
02:50:22 -.- 2.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
02:43:48 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
02:28:42 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:25:57 -.- 1.2 -.- YESILDAM-CEYHAN (ADANA)
02:04:21 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:50:59 -.- 1.0 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI)
01:44:56 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
01:41:13 -.- 1.3 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
01:14:08 -.- 1.4 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI)
00:51:19 -.- 1.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
00:37:10 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
00:17:30 -.- 2.2 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
00:11:48 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:09:47 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:07:36 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:00:37 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- ABD’li yatırım bankasından seçim sonrası Türkiye analizi
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı
- Mirgün Cabas, Gain Haber'den ayrıldı
- CHP'li isimden özeleştiri: 'Tam bir başarısızlık'