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Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mayıs 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Mayıs 2023 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:25
Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

30 MAYIS 2023 NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD’ın aktardığı bilgilere göre bugün Hatay, Elazığ, Kahramanmaraş, Muğla, Bitlis, Şanlıurfa, Sivas, Denizli, Sakarya Muğla, Diyarbakır, Malatya, Antalya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da hafif çaplı depremler oluştu.

30 MAYIS 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

08:31:46 -.-  1.5  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

08:28:59 -.-  1.9  -.-   CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

08:26:04 -.-  1.1  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)                        

08:11:26 -.-  2.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

08:10:05 -.-  2.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

07:57:56 -.-  2.2  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

07:54:15 -.-  2.8  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

07:25:17 -.-  1.7  -.-   KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)                           

07:20:38 -.-  1.8  -.-   YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)                    

06:52:01 -.-  2.0  -.-   YEDIOLUK-(ADIYAMAN)                               

06:35:43 -.-  1.5  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           

06:28:59 -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

06:26:18 -.-  2.2  -.-   CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI)                      

06:19:32 -.-  1.6  -.-   PETEK-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)                      

06:02:22 -.-  1.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:57:20 -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

05:53:30 -.-  3.6  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

05:43:29 -.-  1.7  -.-   YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)                          

05:02:48 -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

04:51:40 -.-  2.8  -.-   ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

04:47:03 -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

04:42:17 -.-  1.3  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 

04:29:18 -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

04:08:38 -.-  1.4  -.-   CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR)                   

04:03:28 -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

03:59:03 -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

03:57:07 -.-  2.4  -.-   YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      

03:48:10 -.-  1.6  -.-   DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)                           

03:44:31 -.-  2.0  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

03:35:36 -.-  1.4  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        

03:29:13 -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

03:24:49 -.-  2.3  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:00:36 -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

02:58:01 -.-  1.3  -.-   DOGANTEPE-AKCADAG (MALATYA)                       

02:50:22 -.-  2.3  -.-   BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

02:43:48 -.-  1.6  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           

02:28:42 -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

02:25:57 -.-  1.2  -.-   YESILDAM-CEYHAN (ADANA)                           

02:04:21 -.-  1.7  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

01:50:59 -.-  1.0  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              

01:44:56 -.-  1.5  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           

01:41:13 -.-  1.3  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

01:14:08 -.-  1.4  -.-   KURUDERE-SARIZ (KAYSERI)                          

00:51:19 -.-  1.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      

00:37:10 -.-  1.4  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

00:17:30 -.-  2.2  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

00:11:48 -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

00:09:47 -.-  1.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:07:36 -.-  1.3  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:00:37 -.-  1.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     


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