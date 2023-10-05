Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:28

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler...

5 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:30:47 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA)

08:26:00 -.- 1.7 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)

08:03:11 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:01:06 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:42:19 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

06:37:31 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY)

06:31:32 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

06:27:29 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

06:18:36 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

06:11:43 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA)

06:03:41 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:47:08 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

05:44:41 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

05:43:45 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

05:36:27 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

05:28:38 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

05:24:08 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

05:19:25 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

05:17:27 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

04:46:15 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)

04:43:46 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA)

04:15:41 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

03:51:59 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:47:45 -.- 3.3 -.- TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)

03:46:53 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:36:25 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

03:28:56 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

03:28:07 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:03:38 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

02:50:00 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

02:40:10 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

02:37:18 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)

02:19:03 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:06:53 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

01:55:52 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM)

01:50:22 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)

01:34:07 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR)

01:32:48 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

01:16:32 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)

01:11:26 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

00:46:14 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

00:30:19 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

00:22:55 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

00:22:08 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

00:04:38 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)