Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:28
Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler...

5 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:30:47  -.-  2.9  -.-   YESILYURT (MALATYA)                               

08:26:00  -.-  1.7  -.-   YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)                          

08:03:11  -.-  2.0  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:01:06  -.-  1.4  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

06:42:19  -.-  1.6  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

06:37:31  -.-  1.6  -.-   GUNYAZI-(HATAY)                                   

06:31:32  -.-  1.6  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

06:27:29  -.-  1.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

06:18:36  -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

06:11:43  -.-  1.8  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    

06:03:41  -.-  1.9  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

05:47:08  -.-  1.4  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          

05:44:41  -.-  1.1  -.-   KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)                    

05:43:45  -.-  1.6  -.-   KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)                    

05:36:27  -.-  1.9  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

05:28:38  -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

05:24:08  -.-  1.3  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           

05:19:25  -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

05:17:27  -.-  1.5  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

04:46:15  -.-  1.9  -.-   AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

04:43:46  -.-  1.3  -.-   MINARE-FETHIYE (MUGLA)                            

04:15:41  -.-  1.6  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             

03:51:59  -.-  3.1  -.-  GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:47:45  -.-  3.3  -.-  TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)                          

03:46:53  -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

03:36:25  -.-  1.5  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             

03:28:56  -.-  1.4  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                            

03:28:07  -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

03:03:38  -.-  1.5  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           

02:50:00  -.-  1.2  -.-   KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)                

02:40:10  -.-  1.9  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

02:37:18  -.-  1.3  -.-   DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)                        

02:19:03  -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:06:53  -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

01:55:52  -.-  1.8  -.-   ARDI-HORASAN (ERZURUM)                            

01:50:22  -.-  1.8  -.-   KURUCAN-SARAY (VAN)                               

01:34:07  -.-  1.4  -.-   YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR)                    

01:32:48  -.-  1.5  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      

01:16:32  -.-  1.2  -.-   KARATAS-SERIK (ANTALYA)                           

01:11:26  -.-  1.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

00:46:14  -.-  1.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

00:30:19  -.-  1.9  -.-   YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)             

00:22:55  -.-  1.5  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      

00:22:08  -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

00:04:38  -.-  1.3  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)             


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