Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ekim'ta meydana gelen depremler...
5 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:30:47 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA)
08:26:00 -.- 1.7 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)
08:03:11 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:01:06 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:42:19 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
06:37:31 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY)
06:31:32 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
06:27:29 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
06:18:36 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
06:11:43 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA)
06:03:41 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:47:08 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
05:44:41 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
05:43:45 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
05:36:27 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
05:28:38 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
05:24:08 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
05:19:25 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:17:27 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
04:46:15 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)
04:43:46 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA)
04:15:41 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
03:51:59 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:47:45 -.- 3.3 -.- TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)
03:46:53 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:36:25 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
03:28:56 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
03:28:07 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:03:38 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)
02:50:00 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
02:40:10 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
02:37:18 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)
02:19:03 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:06:53 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
01:55:52 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM)
01:50:22 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)
01:34:07 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR)
01:32:48 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
01:16:32 -.- 1.2 -.- KARATAS-SERIK (ANTALYA)
01:11:26 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:46:14 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
00:30:19 -.- 1.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
00:22:55 -.- 1.5 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
00:22:08 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:04:38 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
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