Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın doğusundaki Torişima adası açıklarında, yerel saatle 11.00'da, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 05:53
Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Pasifik Okyanusu'ndaki Torişima adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 11.00'da ve yerin 10 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

JMA, Torişima adasının konuşlandığı İzu takımadaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yayımladı.

Yerel saatle 11.10'da verilen uyarıya göre tsunami dalgalarının saat 11.30'da İzu takımadalarına, 11.50 civarında da Haçijooci adalarına ulaşması bekleniyor.

Takım adalar, idari olarak Tokyo'ya bağlı bulunuyor ve başkentin güneyinde yer alıyor.


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