Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ocak'ta meydana gelen depremler...

5 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:20:04  -.-  1.8  -.-   NILUFER (BURSA)                                   

07:39:40  -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

07:35:07  -.-  2.1  -.-   GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG)                         

06:46:43   -.-  3.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

06:21:42  -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

06:11:17  -.-  1.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            

06:00:58  -.-  2.0  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       

05:59:15  -.-  1.6  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                        

05:57:27  -.-  1.6  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

05:50:43  -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

05:44:28  -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

05:00:04  -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

04:45:17  -.-  1.3  -.-   HONAZ (DENIZLI)                                   

04:33:37  -.-  2.0  -.-   PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA)                       

04:32:46   -.-  2.9  2.8   KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)                      

03:35:26  -.-  1.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

03:32:22  -.-  1.0  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

03:18:59  -.-  1.1  -.-   CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               

03:10:40  -.-  2.2  -.-   ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

03:05:58  -.-  1.3  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         

02:09:41  -.-  1.9  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                           

02:00:21   -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

00:58:35    -.-  1.5  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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