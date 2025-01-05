Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ocak'ta meydana gelen depremler...
5 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:20:04 -.- 1.8 -.- NILUFER (BURSA)
07:39:40 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
07:35:07 -.- 2.1 -.- GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG)
06:46:43 -.- 3.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:21:42 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
06:11:17 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:00:58 -.- 2.0 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)
05:59:15 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
05:57:27 -.- 1.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
05:50:43 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
05:44:28 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:00:04 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
04:45:17 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI)
04:33:37 -.- 2.0 -.- PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA)
04:32:46 -.- 2.9 2.8 KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)
03:35:26 -.- 1.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
03:32:22 -.- 1.0 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:18:59 -.- 1.1 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:10:40 -.- 2.2 -.- ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:05:58 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:09:41 -.- 1.9 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
02:00:21 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:58:35 -.- 1.5 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
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