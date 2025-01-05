Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:04

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ocak'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ocak'ta meydana gelen depremler...

5 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:20:04 -.- 1.8 -.- NILUFER (BURSA)

07:39:40 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)

07:35:07 -.- 2.1 -.- GOMECBAGLAR-PALU (ELAZIG)

06:46:43 -.- 3.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:21:42 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

06:11:17 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:00:58 -.- 2.0 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

05:59:15 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)

05:57:27 -.- 1.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

05:50:43 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

05:44:28 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:00:04 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

04:45:17 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI)

04:33:37 -.- 2.0 -.- PINARBASI-DEREBUCAK (KONYA)

04:32:46 -.- 2.9 2.8 KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA)

03:35:26 -.- 1.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

03:32:22 -.- 1.0 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:18:59 -.- 1.1 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:10:40 -.- 2.2 -.- ALANYA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

03:05:58 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

02:09:41 -.- 1.9 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)

02:00:21 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:58:35 -.- 1.5 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)