Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması
Sabah saatlerinde Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.
Görür'ün paylaşımı şu şekilde:
"Şugul-Darende/Malatya’da 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının batısı ile Yakapınar-Göksun Fayı arasındaki bölgede bulunan küçük ve kısa faylar üzerinde. Geçmiş olsun"
Şugul-Darende/Malatya’da 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının batısı ile Yakapınar-Göksun Fayı arasındaki bölgede bulunan küçük ve kısa faylar üzerinde. Geçmiş olsun pic.twitter.com/EA5Ak3oykA— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 4, 2025
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