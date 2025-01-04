Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Sabah saatlerinde Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 18:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Şugul-Darende/Malatya’da 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının batısı ile Yakapınar-Göksun Fayı arasındaki bölgede bulunan küçük ve kısa faylar üzerinde. Geçmiş olsun"



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