Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Yayınlanma: 04.01.2025 - 18:42

Güncelleme: 04.01.2025 - 18:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Şugul-Darende/Malatya’da 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının batısı ile Yakapınar-Göksun Fayı arasındaki bölgede bulunan küçük ve kısa faylar üzerinde. Geçmiş olsun"

Şugul-Darende/Malatya’da 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının batısı ile Yakapınar-Göksun Fayı arasındaki bölgede bulunan küçük ve kısa faylar üzerinde. Geçmiş olsun pic.twitter.com/EA5Ak3oykA — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 4, 2025



