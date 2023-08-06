Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:47

Güncelleme: 06.08.2023 - 09:47

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

6 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:30:04 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09:12:58 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA)

09:06:20 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

08:50:40 -.- 1.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

08:01:32 -.- 2.3 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:16:40 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

07:08:10 -.- 3.1 3.1 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

06:34:44 -.- 1.3 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)

05:25:31 -.- 2.2 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:46:06 -.- 2.2 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:30:30 -.- 1.8 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:17:02 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:09:24 -.- 1.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:04:49 -.- 3.0 3.1 KAYADELEN-VARTO (MUS)

03:55:43 -.- 1.8 -.- SAHILKOY-UNYE (ORDU)

03:45:05 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:41:45 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

03:08:24 -.- 1.2 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

02:55:16 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

02:33:10 -.- 2.9 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

01:26:54 -.- 1.8 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY)

00:55:29 -.- 1.3 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:47:20 -.- 1.4 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:43:57 -.- 1.4 -.- AKYAR-(OSMANIYE)

00:43:16 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)

00:35:03 -.- 1.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

00:33:58 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:27:06 -.- 1.6 -.- ALTINYAYLA (BURDUR)

00:24:34 -.- 1.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:23:22 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:18:21 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI)