Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:47
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

6 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:30:04 -.-  1.8  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

09:12:58 -.-  2.1  -.-   BEYDAGI-(MALATYA)                                 

09:06:20 -.-  1.6  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         

08:50:40 -.-  1.0  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

08:01:32 -.-  2.3  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:16:40 -.-  2.0  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            

07:08:10 -.-  3.1  3.1   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

06:34:44 -.-  1.3  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        

05:25:31 -.-  2.2  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:46:06 -.-  2.2  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

04:30:30 -.-  1.8  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:17:02 -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:09:24 -.-  1.1  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

04:04:49 -.-  3.0  3.1   KAYADELEN-VARTO (MUS)                             

03:55:43 -.-  1.8  -.-   SAHILKOY-UNYE (ORDU)                              

03:45:05 -.-  2.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

03:41:45 -.-  1.7  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

03:08:24 -.-  1.2  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

02:55:16 -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

02:33:10 -.-  2.9  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

01:26:54 -.-  1.8  -.-   GOKDERE-ERZIN (HATAY)                             

00:55:29 -.-  1.3  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

00:47:20 -.-  1.4  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:43:57 -.-  1.4  -.-   AKYAR-(OSMANIYE)                                  

00:43:16 -.-  1.5  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                                

00:35:03 -.-  1.8  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        

00:33:58 -.-  1.8  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

00:27:06 -.-  1.6  -.-   ALTINYAYLA (BURDUR)                               

00:24:34 -.-  1.2  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:23:22 -.-  1.2  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

00:18:21 -.-  1.9  -.-   TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI)     


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