Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #afad #deprem #Akdeniz

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