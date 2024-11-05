Son Dakika... AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-05
Saat:09:51:24 TSİ
Enlem:34.83389 N
Boylam:26.20611 E
Derinlik:10.47 km
Detay:https://t.co/eZCus4SaUA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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