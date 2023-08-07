Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:39

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:39

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:17:38 -.- 2.0 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)

08:19:21 -.- 1.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:48:22 -.- 2.0 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

07:26:40 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:23:06 -.- 2.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

06:14:31 -.- 1.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:12:43 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:05:30 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:04:44 -.- 1.3 -.- ESELIK-DEVELI (KAYSERI)

06:01:20 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:26:12 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

05:24:40 -.- 1.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:58:38 -.- 2.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:54:08 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)

04:49:20 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

04:47:57 -.- 1.8 -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)

04:44:32 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

04:42:41 -.- 1.3 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

04:38:48 -.- 2.7 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)

04:37:31 -.- 2.9 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA)

04:32:06 -.- 2.2 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

04:28:46 -.- 1.3 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)

04:15:52 -.- 1.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:12:10 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:04:25 -.- 1.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)

04:01:16 -.- 2.3 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL)

03:59:16 -.- 3.1 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:40:26 -.- 1.0 -.- TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA)

03:37:20 -.- 1.9 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

03:15:47 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)

03:09:31 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:07:46 -.- 1.2 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

02:47:12 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:42:23 -.- 1.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

02:40:49 -.- 1.4 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)

02:29:42 -.- 1.1 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

02:12:20 -.- 2.2 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

02:01:20 -.- 2.1 -.- ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA)

01:57:55 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:46:57 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)

01:33:29 -.- 1.7 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

01:23:46 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:20:01 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

01:17:06 -.- 1.6 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)

01:14:09 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

00:45:21 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

00:43:33 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

00:35:54 -.- 3.4 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA)

00:18:44 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:04:24 -.- 2.3 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)