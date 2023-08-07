Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:39
Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

7 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:17:38  -.-  2.0  -.-   CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)                    

08:19:21  -.-  1.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:48:22  -.-  2.0  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

07:26:40  -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:23:06  -.-  2.1  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

06:14:31  -.-  1.3  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

06:12:43  -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

06:05:30  -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

06:04:44  -.-  1.3  -.-   ESELIK-DEVELI (KAYSERI)                          

06:01:20  -.-  1.3  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

05:26:12  -.-  1.3  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                         

05:24:40  -.-  1.3  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

04:58:38  -.-  2.1  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

04:54:08  -.-  1.5  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                           

04:49:20  -.-  1.6  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

04:47:57  -.-  1.8  -.-   DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)                         

04:44:32  -.-  1.2  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

04:42:41  -.-  1.3  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

04:38:48  -.-  2.7  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                            

04:37:31  -.-  2.9  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                            

04:32:06  -.-  2.2  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                         

04:28:46  -.-  1.3  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                           

04:15:52  -.-  1.1  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                          

04:12:10  -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

04:04:25  -.-  1.5  -.-   CITLIKOY-MADEN (ELAZIG)                          

04:01:16  -.-  2.3  -.-   DIREKLI-GENC (BINGOL)                            

03:59:16  -.-  3.1  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:40:26  -.-  1.0  -.-   TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA)                   

03:37:20  -.-  1.9  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                     

03:15:47  -.-  2.1  -.-   KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)                          

03:09:31  -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

03:07:46  -.-  1.2  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                    

02:47:12  -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

02:42:23  -.-  1.4  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

02:40:49  -.-  1.4  -.-   UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)                          

02:29:42  -.-  1.1  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

02:12:20  -.-  2.2  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                     

02:01:20  -.-  2.1  -.-   ULUTAS-DOGANYOL (MALATYA)                        

01:57:55  -.-  1.9  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                     

01:46:57  -.-  1.7  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                        

01:33:29  -.-  1.7  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)            

01:23:46  -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

01:20:01  -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                      

01:17:06  -.-  1.6  -.-   KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)                          

01:14:09  -.-  1.7  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                       

00:45:21  -.-  1.6  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

00:43:33  -.-  2.0  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                       

00:35:54  -.-  3.4  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

00:18:44  -.-  2.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

00:04:24  -.-  2.3  -.-   KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)                        


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