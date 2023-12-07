Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:35
Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Aralık'ta meydana gelen depremler...

7 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:49:32  -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

08:44:30  -.-  1.5  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

08:35:35  -.-  2.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

08:26:11  -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

08:04:33  -.-  1.9  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          

07:55:31  -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

07:30:56  -.-  1.4  -.-   KADIKOY-(YALOVA)                                  

07:28:05  -.-  2.1  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        

07:24:34  -.-  1.6  -.-   KORUCAK-PUTURGE (MALATYA)                         

07:12:10  -.-  1.1  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

06:33:57  -.-  1.5  -.-   YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)                      

06:29:30  -.-  1.8  -.-   KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA)                        

05:40:17  -.-  2.0  -.-   AYVAKOY-DODURGA (CORUM)                           

05:29:44  -.-  2.3  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                     

05:18:36  -.-  1.5  -.-   ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)                         

04:54:08  -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

04:30:05  -.-  3.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

03:50:44  -.-  1.0  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           

03:33:12  -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

03:07:19  -.-  2.1  -.-   ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)                 

02:56:21  -.-  2.1  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 

02:55:07 -.-  1.7  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     

02:30:17  -.-  1.1  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

02:29:12  -.-  1.9  -.-   AKPINAR-(SANLIURFA)                               

02:25:19  -.-  1.7  -.-   CULMEN-(SANLIURFA)                                

02:21:28  -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           

02:05:18 -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:01:42  -.-  1.6  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

01:57:51  -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

01:43:31  -.-  1.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

01:28:02 -.-  0.9  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

01:04:22  -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:31:49  -.-  1.0  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

00:09:58 -.-  1.3  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   


deprem deprem mi oldu depremler Son depremler

İlgili Haberler

Son Dakika: Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremlerin vurduğu Hatay’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Depremlerin vurduğu Hatay’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

En Çok Okunan Haberler