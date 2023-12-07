Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Aralık'ta meydana gelen depremler...
7 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:49:32 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
08:44:30 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
08:35:35 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:26:11 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:04:33 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)
07:55:31 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:30:56 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(YALOVA)
07:28:05 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
07:24:34 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA)
07:12:10 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
06:33:57 -.- 1.5 -.- YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)
06:29:30 -.- 1.8 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA)
05:40:17 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM)
05:29:44 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:18:36 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)
04:54:08 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
04:30:05 -.- 3.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:50:44 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
03:33:12 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:07:19 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
02:56:21 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN)
02:55:07 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA)
02:30:17 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:29:12 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SANLIURFA)
02:25:19 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA)
02:21:28 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:05:18 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:01:42 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:57:51 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:43:31 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:28:02 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
01:04:22 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:31:49 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:09:58 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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