Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:21

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Ocak'ta meydana gelen depremler...

7 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA)

2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA)

2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA)

2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA)

2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)

2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)

2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR)

2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)

2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA)