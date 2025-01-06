Son dakika depremi... Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne 34.39 km uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Saat 11.46 sıralarında gerçekleşen depremin 41.37 km derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [34.39 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:11:46:57 TSİ
Enlem:36.73611 N
Boylam:27.035 E
Derinlik:41.37 km
Detay:https://t.co/16CqZtm3Lo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #deprem #muğla
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