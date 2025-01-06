Son dakika depremi... Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika depremi... Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne 34.39 km uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Saat 11.46 sıralarında gerçekleşen depremin 41.37 km derinlikte olduğu belirlendi.


Etiketler: #Son dakika #deprem #muğla

İlgili Haberler

Son dakika depremi: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika depremi: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem!
El Salvador'da şiddetli deprem

El Salvador'da şiddetli deprem
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler