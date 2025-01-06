İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:58

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 20.29'da kaydedildi.

Deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Etiketler: #deprem #Tahran #Tahran Üniversitesi

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