İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 20.29'da kaydedildi.
Deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: #deprem #Tahran #Tahran Üniversitesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- Osman Gökçek, Cumhuriyet'in haberine sessiz kaldı