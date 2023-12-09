Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 09:46
Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Aralık'ta meydana gelen depremler...

9 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.12.09 07:31:37  37.0857   29.0568       19.0      -.-  1.3  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      

2023.12.09 07:07:34  38.1925   38.4170        5.0      -.-  1.8  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

2023.12.09 07:04:52  40.7902   31.0832       14.1      -.-  1.3  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 

2023.12.09 06:31:52  40.7085   29.0742        8.2      -.-  2.1  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 

2023.12.09 06:30:10  40.3780   28.8233       14.6      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           

2023.12.09 05:53:39  37.0772   36.1987        5.0      -.-  2.0  -.-   AKYAR-(OSMANIYE)                                  

2023.12.09 05:42:40  38.1070   38.4287        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2023.12.09 05:39:57  38.1198   36.8378        7.0      -.-  2.0  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.12.09 05:29:40  40.4095   28.8618       10.8      -.-  3.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2023.12.09 05:02:19  38.4390   31.7902        5.4      -.-  1.4  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           

2023.12.09 04:54:51  41.5850   26.6765       29.4      -.-  2.0  -.-   TAYAKADIN-(EDIRNE)                                

2023.12.09 04:37:20  35.0307   33.6442        5.5      -.-  2.6  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      

2023.12.09 04:28:00  40.8162   34.8027        5.0      -.-  2.7  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           

2023.12.09 04:13:16  39.5740   44.5763        5.2      -.-  1.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2023.12.09 04:08:04  39.3152   26.1248        9.7      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2023.12.09 03:51:18  37.5067   27.3020        5.0      -.-  1.0  -.-   AKYENIKOY-DIDIM (AYDIN)                           

2023.12.09 03:42:37  39.1732   29.0117       12.0      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

2023.12.09 03:16:22  36.3628   36.2902        1.3      -.-  1.3  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              

2023.12.09 03:04:45  38.0647   37.5620        4.4      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2023.12.09 02:21:04  40.7040   29.0732        7.4      -.-  3.0  -.-   CINARCIK (YALOVA) - MARMARA SEA                   

2023.12.09 02:02:17  39.7385   34.1997        5.0      -.-  1.9  -.-   ACIKOY-CICEKDAGI (KIRSEHIR)                       

2023.12.09 01:44:31  40.4190   28.8112       12.6      -.-  1.9  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        

2023.12.09 01:30:46  37.5903   37.3152        1.6      -.-  1.6  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2023.12.09 01:15:05  37.0648   28.9878       13.5      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          

2023.12.09 01:13:17  38.1263   37.3602       19.8      -.-  1.5  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.12.09 01:07:08  38.2192   38.1635        5.0      -.-  1.2  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

2023.12.09 00:13:26  38.2150   38.4873       10.0      -.-  1.8  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              


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