Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 22 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:23
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Temmuz'da meydana gelen depremler...

22 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:51:40   -.-  1.7  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

08:51:07   -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

08:14:49     -.-  1.8  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                

08:14:49   -.-  2.1  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        

08:07:56   -.-  2.2  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

07:38:59   -.-  1.9  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  

07:38:47  -.-  1.5  1.6   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

07:04:21   -.-  2.1  -.-   SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                         

06:35:29   -.-  1.9  -.-   GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)                         

05:38:57  -.-  1.5  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

04:46:22  -.-  1.5  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         

04:44:24  -.-  1.2  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:44:14   -.-  3.8  3.5   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      

03:35:30   -.-  2.9  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

03:14:15   -.-  1.4  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               

03:11:48  -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

02:53:09  -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:52:12   -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:25:48   -.-  2.6  -.-   YELKENLI-TATVAN (BITLIS)                          

02:07:08   -.-  1.3  -.-   DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:39:05    -.-  0.9  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

01:18:28   -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

01:11:36   -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

00:39:00  -.-  2.5  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

00:36:19   -.-  2.8  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale Ezine'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.39'da meydana gelen depremin derinliği 9,7 kilometre.


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