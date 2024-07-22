Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:51

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Temmuz'da meydana gelen depremler...

22 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:51:40 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

08:51:07 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:14:49 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)

08:14:49 -.- 2.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)

08:07:56 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

07:38:59 -.- 1.9 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)

07:38:47 -.- 1.5 1.6 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

07:04:21 -.- 2.1 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)

06:35:29 -.- 1.9 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)

05:38:57 -.- 1.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

04:46:22 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

04:44:24 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:44:14 -.- 3.8 3.5 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

03:35:30 -.- 2.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

03:14:15 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA)

03:11:48 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

02:53:09 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:52:12 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

02:25:48 -.- 2.6 -.- YELKENLI-TATVAN (BITLIS)

02:07:08 -.- 1.3 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:39:05 -.- 0.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:18:28 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:11:36 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

00:39:00 -.- 2.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

00:36:19 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale Ezine'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.39'da meydana gelen depremin derinliği 9,7 kilometre.