Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 14 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Haziran'da meydana gelen depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 14 Haziran'da meydana gelen depremler...
14 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:58:59 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
08:53:57 -.- 3.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
08:49:58 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
08:42:13 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:31:37 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
08:15:45 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
08:15:33 -.- 1.6 -.- YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
08:10:35 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
08:05:45 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:01:26 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
07:47:14 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
07:37:59 -.- 1.8 -.- CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY)
07:32:31 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:23:28 -.- 1.8 -.- DEMIRKONAK-KIRIKHAN (HATAY)
07:14:44 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:03:03 -.- 1.6 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
07:01:53 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY)
06:58:59 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
06:56:40 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI
06:54:33 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)
06:44:10 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)
06:35:55 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA)
06:30:38 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:28:22 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
06:23:27 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:20:57 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:20:40 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
06:18:46 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
06:15:53 -.- 1.7 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
06:13:01 -.- 1.4 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)
06:01:37 -.- 3.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
05:48:21 -.- 2.9 -.- CILGA-CATAK (VAN)
05:45:07 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:37:04 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-(BOLU)
05:29:20 -.- 1.7 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)
05:24:18 -.- 1.4 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:14:51 -.- 2.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:11:20 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
05:10:40 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY)
05:06:09 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:05:13 -.- 2.7 -.- FASIL-(BOLU)
04:57:24 -.- 2.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
04:37:23 -.- 1.1 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
04:36:17 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
04:29:50 -.- 1.3 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
04:22:34 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
04:15:53 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
04:10:11 -.- 1.9 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
03:59:35 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI)
03:57:32 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
03:51:41 -.- 1.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:39:06 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:37:26 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:35:21 -.- 3.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
03:31:52 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
03:29:53 -.- 1.8 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:22:18 -.- 1.2 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
03:18:59 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
03:07:50 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:59:50 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
02:57:10 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI
02:38:40 -.- 2.4 -.- KUSKONDU-(BINGOL)
02:32:53 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:30:00 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA)
02:26:34 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:26:18 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
02:19:37 -.- 1.5 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA)
02:13:46 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
02:05:52 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
01:53:17 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:46:51 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY)
01:46:13 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
01:37:53 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:37:28 -.- 2.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:36:33 -.- 1.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)
01:36:00 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
01:30:51 -.- 3.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
01:27:03 -.- 1.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
01:23:38 -.- 1.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:22:31 -.- 1.4 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)
01:13:02 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
01:10:39 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)
01:08:58 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
01:08:56 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA)
01:05:01 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
01:01:51 -.- 3.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
00:58:02 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
00:43:38 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:39:01 -.- 1.2 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)
00:37:07 -.- 2.1 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA)
00:32:24 -.- 1.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)
00:24:52 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI)
00:14:20 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:10:02 -.- 2.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
00:02:17 -.- 2.1 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR)
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