Ödül töreninde depremzedelerle ilgili konuşan Eda Ece'nin sözleri tepki çekti: 'Yaptığımız yardımları başkaları yapıyor sandılar...'

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:25

ELLE Style Avards 2023, önceki akşam yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini ödüllendirdi.

Daha önce dergiye kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece de gecede "Yılın ELLE Kapak Kızı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti.

"ÖYLE DURUMLARDA KALDIM Kİ..."

Ece, konuşmasında depremzedelerin oy tercihine değinerek "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım" dedi.

"SANDIKTAN ONU ANLADIK..."

Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum."

Ece'nin gülerek yaptığı konuşma salondakiler tarafından da kahkaha ve alkışlarla karşılandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri kısa sürede Twitter gündemine oturdu. Ece'ye destek paylaşımlarının yanı sıra birçok tepki de geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...

AÇIKLAMA YAPTI: 'LİNÇÇİ TAYFA'

Ece, sosyal medyada gündem olan o ifadelerinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

"Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş" diyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendim, özgür bir birey olarak, kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese... İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Ben orada baştan sona mizahi bir dil ile ele aldım. Hani eskiden Levent Kırca İSKİ'yi arıyordu ya kafasında sabunla 'İkide bir sular kesiliyor' diye. Ve biz buna gülüyorduk. Fesatça, bu kadar negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Ayrıca benin tek bir hassasiyetim var... Şimdi onlar da bana yazıyor. Aslında öyle bir konu da yok da neyse... 'Seni biliyoruz...' falan diye. Benim kötü niyetle kimsenin acısını travmasını tetikleyecek bir şey falan söylemek falan gibi bir amacım asla yoktu yani. Daha fazla da uzatmayalım."