Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 18 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 18 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:38
Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 18 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Haziran'da meydana gelen depremler...

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Haziran'da meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.22'de gerçekleşen depremin derinliği 5.26 km olarak belirlendi.

18 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:22:04 -.-  3.4  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       

08:00:50 -.-  2.6  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

07:56:16 -.-  3.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:24:53 -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

06:07:49 -.-  2.4  -.-   KOZAGACI-CAVDIR (BURDUR)                          

05:34:41 -.-  1.2  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  

05:32:06 -.-  1.6  -.-   ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)                          

05:14:45 -.-  2.3  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    

05:11:02 -.-  1.5  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

05:10:47 -.-  1.4  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:01:04 -.-  1.5  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:23:36 -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            

04:22:30 -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

04:09:11 -.-  2.4  -.-   BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)                         

03:54:55 -.-  1.8  -.-   MALATYA (MALATYA)                                 

03:06:35 -.-  1.1  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

03:03:04 -.-  2.6  -.-   BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)                         

02:56:30 -.-  1.6  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          

02:45:09 -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:28:00 -.-  2.3  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

02:22:14 -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

01:51:51 -.-  1.0  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            

01:48:08 -.-  1.6  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:45:24 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

01:42:46 -.-  2.0  -.-   ELMAPINARI-(ELAZIG)                               

01:41:24 -.-  2.2  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

01:32:11 -.-  1.8  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

01:12:10 -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

01:09:57 -.-  3.2  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

01:02:55 -.-  4.0  -.-   KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)          

00:49:31 -.-  1.6  -.-   KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)                    

00:37:57 -.-  1.5  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

00:32:08 -.-  1.4  -.-   YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)                          

00:22:42 -.-  1.3  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            

00:21:48 -.-  1.6  -.-   KIRMATEPE-CERMIK (DIYARBAKIR)                     

00:21:13 -.-  1.4  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                    


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