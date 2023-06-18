Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 18 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 18.06.2023 - 09:48

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Haziran'da meydana gelen depremler...

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Haziran'da meydana gelen depremler...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.22'de gerçekleşen depremin derinliği 5.26 km olarak belirlendi.

18 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:22:04 -.- 3.4 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

08:00:50 -.- 2.6 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:56:16 -.- 3.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:24:53 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

06:07:49 -.- 2.4 -.- KOZAGACI-CAVDIR (BURDUR)

05:34:41 -.- 1.2 -.- ALATEPE-(BINGOL)

05:32:06 -.- 1.6 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)

05:14:45 -.- 2.3 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

05:11:02 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

05:10:47 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:01:04 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:23:36 -.- 2.2 -.- SURIYE

04:22:30 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

04:09:11 -.- 2.4 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)

03:54:55 -.- 1.8 -.- MALATYA (MALATYA)

03:06:35 -.- 1.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:03:04 -.- 2.6 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)

02:56:30 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

02:45:09 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:28:00 -.- 2.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

02:22:14 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:51:51 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

01:48:08 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:45:24 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

01:42:46 -.- 2.0 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG)

01:41:24 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

01:32:11 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

01:12:10 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

01:09:57 -.- 3.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

01:02:55 -.- 4.0 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

00:49:31 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

00:37:57 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

00:32:08 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)

00:22:42 -.- 1.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

00:21:48 -.- 1.6 -.- KIRMATEPE-CERMIK (DIYARBAKIR)

00:21:13 -.- 1.4 -.- YAKINCA-(AGRI)