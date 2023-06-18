Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.56'da gerçekleşen depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 18, 2023
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/fcCdNhIs8I
18.06.2023, 07:56:16 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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