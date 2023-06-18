Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 08:08
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.56'da gerçekleşen depremin derinliği 5 km olarak ölçüldü.


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