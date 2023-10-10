Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 10 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Ekim'de meydana gelen depremler...
10 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:31:25 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
08:24:27 -.- 2.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
07:14:35 -.- 1.6 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)
06:16:37 -.- 1.9 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA)
05:36:29 -.- 2.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
05:22:23 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KARGI (CORUM)
04:30:10 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI)
03:59:56 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:35:37 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:41:24 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:37:08 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:35:56 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY)
02:29:01 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA)
02:23:20 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
02:17:12 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:04:55 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:00:58 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:57:59 -.- 3.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:33:16 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY)
01:26:19 -.- 1.3 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
01:09:31 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:56:57 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
00:51:31 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Tanju Özcan için nihai karar
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti