Son depremler! Marmara'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler...
8 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:17:36 -.- 1.5 -.- KOSELER-DEVELI (KAYSERI)
06:39:07 -.- 2.0 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)
06:33:27 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:18:26 -.- 2.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)
06:01:01 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
05:55:08 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:43:31 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
04:13:40 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:02:14 -.- 2.0 -.- BILALKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)
04:01:10 -.- 1.2 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
03:31:30 -.- 2.1 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
03:27:48 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
03:16:47 -.- 1.3 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:09:01 -.- 1.9 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:13:07 -.- 1.6 -.- BULGARISTAN
02:09:00 -.- 1.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
01:56:31 -.- 2.1 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ
01:47:22 -.- 1.8 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)
01:43:07 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
01:40:26 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:11:25 -.- 1.4 -.- SERVI-GENC (BINGOL)
00:50:13 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
00:44:27 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
00:25:48 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
00:18:23 -.- 1.4 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)
00:10:54 -.- 1.6 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)
00:05:42 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
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