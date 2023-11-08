Son depremler! Marmara'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 08.11.2023 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler...

8 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:17:36 -.- 1.5 -.- KOSELER-DEVELI (KAYSERI)

06:39:07 -.- 2.0 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)

06:33:27 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

06:18:26 -.- 2.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

06:01:01 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

05:55:08 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:43:31 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)

04:13:40 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:02:14 -.- 2.0 -.- BILALKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)

04:01:10 -.- 1.2 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)

03:31:30 -.- 2.1 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)

03:27:48 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

03:16:47 -.- 1.3 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:09:01 -.- 1.9 -.- HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:13:07 -.- 1.6 -.- BULGARISTAN

02:09:00 -.- 1.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

01:56:31 -.- 2.1 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ

01:47:22 -.- 1.8 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)

01:43:07 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

01:40:26 -.- 1.1 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

01:11:25 -.- 1.4 -.- SERVI-GENC (BINGOL)

00:50:13 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

00:44:27 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

00:25:48 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

00:18:23 -.- 1.4 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)

00:10:54 -.- 1.6 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)

00:05:42 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN