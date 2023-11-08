Son depremler! Marmara'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 8 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 09:19
Son depremler! Marmara'da deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 8 Kasım'da meydana gelen depremler...

8 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:17:36  -.-  1.5  -.-   KOSELER-DEVELI (KAYSERI)                        

06:39:07  -.-  2.0  -.-   ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)                        

06:33:27  -.-  1.5  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

06:18:26  -.-  2.5  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                

06:01:01  -.-  1.5  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

05:55:08  -.-  1.9  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

04:43:31  -.-  2.2  -.-   ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)                         

04:13:40  -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

04:02:14  -.-  2.0  -.-   BILALKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

04:01:10  -.-  1.2  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                      

03:31:30  -.-  2.1  -.-   CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)                       

03:27:48  -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                      

03:16:47  -.-  1.3  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:09:01  -.-  1.9  -.-   HACIVELIUSAGI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)           

02:13:07  -.-  1.6  -.-   BULGARISTAN                                     

02:09:00  -.-  1.3  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                

01:56:31  -.-  2.1  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR) - MARMARA DENİZİ       

01:47:22  -.-  1.8  -.-   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                     

01:43:07  -.-  1.6  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                        

01:40:26  -.-  1.1  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                 

01:11:25  -.-  1.4  -.-   SERVI-GENC (BINGOL)                             

00:50:13  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                      

00:44:27  -.-  1.8  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                      

00:25:48  -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                           

00:18:23  -.-  1.4  -.-   KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)                     

00:10:54  -.-  1.6  -.-   OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR)                         

00:05:42  -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN              


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