Son Dakika: Balıkesir açıklarında deprem!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 23:14

Güncelleme: 07.11.2023 - 23:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.