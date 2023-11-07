Son Dakika: Balıkesir açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 7, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2023-11-07
Saat:23:05:48 TSİ
Enlem:40.471 N
Boylam:27.526 E
Derinlik:4.33 km
Detay:https://t.co/kWTPPqVydu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Kaymakamdan 'döner' hesabı
- Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
- Ve AKP saflarına geçti!
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Filistin Devlet Başkanı Abbas’a suikast girişimi iddiası
- Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı
- CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- 9 Kasım’da büyük bir sınav var