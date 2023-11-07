Son Dakika: Balıkesir açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 23:14
Son Dakika: Balıkesir açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem 4.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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