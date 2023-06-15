Son depremler! Niğde'de deprem mi oldu? 15 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 15 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Haziran'da meydana gelen depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 15 Haziran'da meydana gelen depremler...
15 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:15:22 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
09:11:37 -.- 1.8 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY)
08:47:37 -.- 3.1 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY)
08:36:02 -.- 2.0 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
08:30:16 -.- 3.0 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)
08:14:23 -.- 3.8 -.- BASMAKCI-ULUKISLA (NIGDE)
07:54:09 -.- 2.9 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:46:55 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:37:22 -.- 3.5 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
07:30:08 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
07:14:54 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
07:09:41 -.- 2.2 -.- DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)
07:06:42 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)
07:03:57 -.- 1.4 -.- KUZEYTEPE-(HATAY)
06:24:41 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:18:53 -.- 2.5 -.- DOGU AKDENIZ
06:13:15 -.- 1.6 -.- COGURLU-SAMANDAG (HATAY)
05:49:32 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:48:08 -.- 1.1 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
05:46:48 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
05:39:00 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:37:34 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:37:03 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:59:50 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
04:41:02 -.- 3.0 -.- DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM)
04:36:17 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
04:34:35 -.- 1.9 -.- VARLIK-(ADIYAMAN)
04:26:37 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
03:55:00 -.- 1.8 -.- HACILAR-HASSA (HATAY)
03:28:11 -.- 1.8 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:22:20 -.- 2.2 -.- KARLISU-(HATAY)
03:13:59 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:01:55 -.- 1.4 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
02:50:00 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)
02:27:51 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
02:01:07 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
01:57:05 -.- 1.8 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN)
01:56:27 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:54:48 -.- 1.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
01:47:47 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:56:52 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:43:32 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:31:49 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:20:48 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:03:57 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
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