Son Dakika: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08.14'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 15, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ulukışla (Niğde)
Tarih:2023-06-15
Saat:08:14:23 TSİ
Enlem:37.637 N
Boylam:34.694 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/e2GhJv2re0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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