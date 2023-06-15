Son Dakika: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 08:22
Son Dakika: Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08.14'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.


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