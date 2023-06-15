Son Dakika: Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:49
Son Dakika: Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 5.5 km olarak bildirildi.


Son dakika osmaniye deprem Kandilli Rasathanesi

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