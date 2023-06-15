Son Dakika: Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 07.37'de gerçekleşen depremin derinliği ise 5.5 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2023
KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) https://t.co/9SDM7DHarg
15.06.2023, 07:37:22 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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