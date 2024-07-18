‘Son konuşmam’ diyerek paylaştı: Mustafa Sarıgül’den yeni açıklama geldi!

CHP'li Mustafa Sarıgül hakkında dolaşan video hakkında bir açıklama daha yaptı. Sarıgül “Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 18:35
‘Son konuşmam’ diyerek paylaştı: Mustafa Sarıgül’den yeni açıklama geldi!
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sarıgül, sosyal medya hesabından 'Bu konudaki son konuşmam' diyerek söz konusu duruma ilişkin bir video paylaştı. Sarıgül, şunları dile getirdi:

"Sevgili yurttaşlarım, değerli dostlarım, siyasi hayatım boyunca çok olay yaşadım. Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım.

Dün bana gün boyu verdiğiniz desteklere, gönderdiğiniz dualara çok teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden benimle beraber oldunuz. O enerjinizi hissettim.

Hepinizden Allah'ım 100 bin defa razı olsun. Ama şunu bilesiniz ki, bu ihanetleri yapanlar, bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır."


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