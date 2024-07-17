Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:57

Güncelleme: 17.07.2024 - 20:05

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

“Dün gece bu alçak video yayınlanınca bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurdum” diyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

"Kriminal büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi. Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.

Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür.

Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm. Ama bu kadarını görmemiştim. Bunun da üstesinden geleceğim. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım."

SARIGÜL'ÜN PAYLAŞTIĞI RAPOR: