Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranını açıkladı (1 Haziran Pazar 2025)

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son günlerde düşüş yaşandı. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 76.36 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.87 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 33.4 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 56.62

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.07

• Darlık Barajı yüzde 79.51

• Elmalı Barajı yüzde 91.87

• Istrancalar Barajı yüzde 33.4

• Kazandere Barajı yüzde 83.03

• Pabuçdere Barajı yüzde 82.52

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.37

• Terkos Barajı yüzde 77.19

• Ömerli Barajı yüzde 87.82