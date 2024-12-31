Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranını açıkladı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:03

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 39.62 iken, bugünkü verilere göre 40.23 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98.41 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.91 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 31 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 23.91

• Büyükçekmece Barajı yüzde 36.83

• Darlık Barajı yüzde 35.44

• Elmalı Barajı yüzde 80.26

• Istrancalar Barajı yüzde 98.41

• Kazandere Barajı yüzde 64.62

• Pabuçdere Barajı yüzde 39.96

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.57

• Terkos Barajı yüzde 43.03

• Ömerli Barajı yüzde 41.86