Son yılların en büyük denetimi... MASAK ve VDK harekete geçti: Fenomenler tek tek incelenecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK), sosyal medya fenomeni olarak bilinen kişilere yönelik son yılların en büyük denetimini başlattı. Buna göre fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:32
Son yılların en büyük denetimi... MASAK ve VDK harekete geçti: Fenomenler tek tek incelenecek
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MASAK, Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sırasında ortaya çıkan tablonun ardından, inceleme kapsamını genişletti. Polat çiftine yönelik inceleme sırasında kurum daha geniş bir suç tablosuyla karşılaştı.

BÜTÜN HESAPLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

NTV'nin aktardığı habere göre; bu durum üzerine MASAK, fenomen olarak adlandırılan kişilerin yanısıra, internet veya sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakma kararı aldı. 

Kademeli bir incelemenin sürdüğü ve aşama aşama bütün hesapların ve isimlerin gözden geçirileceği belirtildi. 

VERGİ DENETİM KURULU DA İŞE EL ATTI

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. 

Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.

Polat ailesi, internet alışveriş siteleri ile dijital ödeme sistemleri üzerinden elde ettikleri geliri, nakde çevirip ardından parçalara ayırarak şirketleri arasında dolaştırmıştı.

Vergi matrahını düşük göstermek için kurulan sistemi aslında Polat ailesi keşfetmedi. VDK, bu tür yöntemleri uzun zamandır biliyor ve bu sistemleri açığa çıkarma konusunda denetim mekanizmalarına sahip. 


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