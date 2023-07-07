Sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer'i ekipler kurtardı

Bitlis'te, çiftçiler tarafından sulama yapılmak üzere açılan sondaj kuyusuna düşen Ömer Marangoz (12), ekipler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:42
Sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer'i ekipler kurtardı
Abone Ol google-news

Ahlat ilçesi Harabeşehir kırsalında Ömer Marangoz, sulama için açılan sondaj kuyusuna düştü. Ailesinin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri kuyu çevresinde kurduğu düzenekle çocuğa ulaşıp yukarı çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. 


Kuyu bitlis

İlgili Haberler

Korkunç cinayet: Fazla suç hikayesi okuyunca...

Korkunç cinayet: Fazla suç hikayesi okuyunca...
Türkiye, IAEA in close cooperation on Akkuyu Nuclear Power Plant's construction: Turkish official

Türkiye, IAEA in close cooperation on Akkuyu Nuclear Power Plant's construction: Turkish official
Zeytinburnu'nda 'kuyumcu soygunu' girişimi

Zeytinburnu'nda 'kuyumcu soygunu' girişimi

En Çok Okunan Haberler