Sondaj kuyusuna düşen 12 yaşındaki Ömer'i ekipler kurtardı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:42

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:42

Ahlat ilçesi Harabeşehir kırsalında Ömer Marangoz, sulama için açılan sondaj kuyusuna düştü. Ailesinin ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri kuyu çevresinde kurduğu düzenekle çocuğa ulaşıp yukarı çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.