Sondaj kuyusundan çıkmıştı: 'Siyah sıvı' üzerinde inceleme sürüyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesini sulamak için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvıyla ilgili incelemeler devam ediyor. AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış" dedi.
Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu 28 Mayıs'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri, bölgeye gelerek numuneler aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen, TPAO yetkililerinin kuyudan çıkan sıvıdan aldıkları numuneler üzerinde incelemelere başladığını ifade etti.
Bilen, şunları kaydetti:
"İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış. Kesin sonuç, analizlerden sonra ortaya çıkacak."
"ATEŞİ SÖNDÜRMEK MÜMKÜN OLMADI"
Zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti.
Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:
"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık, anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."
"İNŞALLAH PETROL OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR"
Yüksel, TPAO yetkililerinin numune alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, "Köydeki herkes seviniyor, inşallah petrol olduğu ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş da bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının heyecana neden olduğunu ifade etti.
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