Beyşehir Gölü'nün kıyısında şüpheli ölüm: Sıvı dolu şişeye el konuldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında erkek cesedi bulundu. Cesedin silah fabrikasında çalışan İlyas A.'ya (46) ait olduğu tespit edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında oğluyla gezmeye gelen kişi, Beyşehir-Akseki kara yolu üzerindeki restoranın yakınlarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, göl kıyısında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemede cesedin silah fabrikasında çalışan 41 yaşındaki İlyas A'ya ait olduğu tespit edildi.
Cesedin üzerinde EKG elektrotlarının bulunması üzerine yapılan araştırmada İlyas A'nın cuma günü rahatsızlığı yüzünden Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.
SIVI DOLU ŞİŞE İNCELENECEK
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin yanında bulunan şişedeki sıvıya incelemek üzere el koydu.
İlyas A'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Konya'ya gönderildi.
İlgili Haberler
- Yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı: AVM'deki cinayette 'mesaj' tutuklaması
- Halil Falyalı cinayetinde kilit isim ortaya çıktı
- Cinayetten aylar sonra yakalandı, 'takdir-i ilahi' dedi
Video Haberler
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
- 4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu
- Rus birlikleri Lviv'de sanayi bölgesini vurdu
- İçinde yolcuların olduğu minibüs alev aldı
En Çok Okunan Haberler
- Soyer ve İmamoğlu Alaçatı Ot Festivali’nde
- Hindistan, Rusya ile taş kömürü ithalatına devam edecek
- İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- İstanbul'da silahlı kavga!
- DEVA'dan HDP açıklaması
- TFF'ye rest! İstifaya çağırdılar
- 11 kaçak göçmen yakalandı
- Covid-19'la ilgili korkutan araştırma
- Akaryakıt sektörü temsilcileri talepleri için Ankara’da