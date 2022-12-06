Sonu gelmiyor... Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz!

İstanbul Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadını bir süre takip ettikten sonra, arkasından yaklaşıp taciz eden G.T. polis ekiplerince yakalandı. G.T.'nin kadını taciz ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
06 Aralık 2022 Salı, 11:08
Sonu gelmiyor... Sultanbeyli'de yolda yürüyen kadına taciz!
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Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2 Aralık'ta saat 21.20'de bir kişi, yolda yürüyen kadını takip etmeye başladı. Bir süre kadını takip eden şüpheli sonra arkasından koşarak, kadını taciz etti.

Şüpheli kadını yol kenarına doğru sürüklemek isterken yoldan geçen bir otomobil durumu fark etti ve durdu. Otomobilin durması üzerine şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDI

Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. G.T. polis ekiplerince yakalandı.

Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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