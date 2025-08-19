Sonuna kadar açıldı, yurttaşlar ıslandı: Aydın mitinginde 'fıskiye' krizi!

CHP, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini Aydın'da düzenleme kararı aldı.

FISKİYE KRİZİ ŞAŞIRTTI

Yerel basına yansıyan bilgilere göre mitingin yapıldığı meydandaki havuzun fıskiyeleri aniden sonuna kadar açıldı. Rüzgarın da etkisiyle miting alanındaki yurttaşların bir kısmı ıslandı. Olay, katılımcılar arasında kısa süreli şaşkınlığa yol açtı.

ÇERÇİOĞLU’NUN AKP’YE GEÇİŞİ SONRASI İLK MİTİNG

CHP’nin Aydın’daki bu mitingi, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından kentte düzenlenen ilk büyük siyasi etkinlik oldu.