Sopa, bıçak ve yumruklar havada uçuştu... Yalova’da iki grup arasında 'alacak verecek' kavgası: 2 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada sopa, bıçak ve yumruklar konuştu. Kavgada biri olayı ayırmak isteyen polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Sopa, bıçak ve yumruklar havada uçuştu... Yalova’da iki grup arasında 'alacak verecek' kavgası: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:16

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma başladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi, sopalar ve yumruklar havada uçuştu. Polis kavgayı havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayda polis memuru hafif şekilde yaralanırken diğer vatandaşın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #Yalova #kavga

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