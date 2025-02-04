Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:22

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen B.K. ve Y.A.'nın evinde arama gerçekleştirdi.

Aramada; 7 parça halinde 1 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjöre basılı halde 14 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. 

Ev sahipleri B.K ve Y.A ile evde bulunan A.Ç. ve E.Ç. gözaltına alındı. Y.A.'nın ayrıca "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı da tespit edildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis aynı gün, Taşliman Mahallesi'nde liman içindeki Balıkçılar Lokali'ne giren Y.E.M.'nin hareketlerinden şüphelendi. Şüphelide 233 gram metamfetamin, 37 gram kokain, 2,16 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Y.E.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #narkotik #şüpheli #uyuşturucu #Yalova

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