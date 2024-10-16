Sopa ve çöp bidonlarıyla ATM'lere saldırdı
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, sopa ve çöp bidonlarıyla ATM makinalarını kullanılamaz duruma getirdi.
Olay, Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi Oba kavşağında bulunan toplu ATM cihazlarının bulunduğu yerde gerçekleşti. M.Ç. (41) isimli şahıs, elinde sopa ve çöp bidonu ile ATM cihazlarını kullanılamaz hale getirdi.
Olayı gerçekleştiren şahıs, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Oba kavşağındaki ATM’lere zarar verdikten sonra başka bir bankanın ATM’sine zarar vermek için olay yerinden ayrılan şahıs, başka bir bankanın cihazlarına zarar verdikten sonra akülü bisiklet ile olay yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan M.Ç. gözaltına alındı.
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