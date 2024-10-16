Yandaş yazar İbrahim Karagül, 750 TL ödemek istemeyen yurttaşları hedef aldı: 'Bir savaş olsa bunlar kılını kıpırdatmaz, kale kapılarını içeriden açarlar'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:42

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:42

AKP tarafından hazırlanan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, özellikle kredi kartı limitlerinden vergi alınmasına dair düzenleme nedeniyle büyük tepki çekmiş, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan vatandaşlar bankalara başvuru yaparak, limit düşürme talep etmişti.

2025’E ERTELENDİ

Gelen tepkiler üzerine, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen teklifin görüşülmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2025 yılına ertelenmişti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İbrahim Karagül, kredi kartı limiti 100 bin TL ve üzerinde olan vatandaşlardan yıllık 750 TL vergi alınmasını öngören teklife karşı çıkanları "Ülkenin zenginliklerinden faydalanan bunlar. Ama en çok 'Açız' diye bağıranlar da bunlar" sözleriyle hedef aldı.

Tartışma yaratacak ifadeler kullanan Karagül, "Bu ülkeyi yeniden düşünmek lazım. Bir savaş olsa, vatan için kılını kıpırdatmaz bunlar. Kale kapılarını içeriden içerden açacaklar da bunlar" iddiasında bulundu.

İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Türkiye'nin savunmasına; 750 lira vermeyi bile çok gören bir toplumsal kesimle karşı karşıyayız. Üstelik bunlar Türkiye'nin fakirleri değil. Ülkenin zenginliklerinden faydalanan bunlar. Ama en çok ‘Açız’ diye bağıranlar da bunlar. Bu ülkeyi yeniden düşünmek lazım. Bir savaş olsa, vatan için kılını kıpırdatmaz bunlar. Kale kapılarını içeriden içerden açacaklar da bunlar."