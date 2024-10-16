Deprem sonrası Malatya, Şanlıurfa, Batman Adıyaman ve Elazığ'da okullar tatil edildi
Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası Malatya, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'da okullar tatil edildi.
Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara çıktı.
5 İLDE OKULLAR TATİL
Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'da tatil edildi.
Etiketler: #Malatya #Malatya Deprem #deprem
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