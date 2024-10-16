Son dakika... Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:56

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa, Elazığ ve çevre illerden hissedildi.

Sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Kale ilçesinde 5??.9?? büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.



Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/1zD5b4vvgn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 16, 2024

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI: SAHA TARAMAMIZ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada “Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİSİ: YIKILAN BİNA BİLGİSİ YOK

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu "Tüm ekipler sahada. Şu ana kadar gelen yıkılan bina bilgisi yok, pencereden atlayan vatandaşlar olduğu söylendi. Onlara müdahale ediliyor. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi.

5 İLDE OKULLAR TATİL

Depremin merkez üssü Malatya ile sarsıntının hissedildiği Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar tatil edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ"

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından depremle ilgili yapılan açıklama, "Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

AFAD: CAN VE MAL KAYBI YOK

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasında, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.



Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi… https://t.co/rBoJr9QAyz — AFAD (@AFADBaskanlik) October 16, 2024

ELAZIĞ'DA 4 KİŞİ KISMİ HASARLI BİNADAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Öte yandan AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, "Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır" denildi.

Ayrıca, "Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir" bilgisi paylaşıldı.

30 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada "Kale’de yaşanan deprem şehrimize sınır olmasından dolayı hissedildi. Vatandaşlarımız panik halinde daha güvenli yerlerde kendilerini koruma altına aldılar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yansımadı. Saha çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

ERDOĞAN BİLDİ ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i telefonla arayarak, 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.