Sopayla taksiyi parçaladı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 10:39

Sultangazi'de elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önündeki taksiye sopayla vurmaya başladı. Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaportaya ve kapılara vurmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra olay yerinde bulunan bir kişiye doğru koştu. Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis merkezi amirliğine götürülen Ö.Ö.'nün alkollü olduğu iddia edildi.

KAMERAYA KAYDETTİ

Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar S., ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracının parçalanışını kaydeden sürücünün saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.